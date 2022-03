Iniziano i lavori nel quartiere Pasana a Olbia.

Cominciano i lavori per dare alcuni importanti servizi al quartiere di Olbia Pasana, tra via Mercurio e via Giove e tra questi quelli per salvaguardare uno dei rioni più colpiti dall’alluvione del 2013.

Gli interventi riguardano non solo la realizzazione di alcuni pozzetti di raccolta delle acque piovane, ma anche l’illuminazione e l’asfalto delle vie interessate. A presentare il progetto il sindaco Settimo Nizzi, che ha spiegato come cambierà il volto di Pasana, assieme ai lavori di via Marco Polo, che presto ripartiranno.

I lavori dureranno 90 giorni e il costo è di circa 400mila euro. “Nelle parti alte faremo la raccolta delle acque bianche – spiega il primo cittadino -, ovvero la predisposizione e i pozzetti per l’Enel, Telecom e pubblica illuminazione. Nel prossimo intervento invece metteremo i pali della luce. Ci saranno delle griglie a tutta sezione e allargheremo alcune strade. Le vie interessate sono Nereide, Adrastea, Marte e Mercurio”.