Lavori sulla strada statale, traffico deviato da Olbia

I lavori sulla strada per Budoni.

Anas ha programmato un’ispezione periodica della galleria “Berruiles“, al chilometro 118, sulla strada statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, nel comune di Budoni, che avrà luogo lunedì dalle 8 alle 18.

Per garantire la sicurezza durante le operazioni, sarà necessaria una chiusura temporanea del traffico, limitata al tempo strettamente necessario per completare le procedure. La chiusura interesserà alternativamente le carreggiate in direzione Olbia e in direzione Nuoro.

Durante i lavori, il traffico in direzione Olbia sarà deviato presso lo svincolo Budoni (chilometro 115,300), lungo la statale 125 “Orientale Sarda”, per poi proseguire sulla strada provinciale 1 e rientrare sulla statale 131 Dcn allo svincolo di San Teodoro (chilometro 122,500). La stessa deviazione sarà applicata al traffico in direzione Nuoro durante la chiusura della carreggiata corrispondente.

