Festival letterario a San Pantaleo, tre serate con grandi scrittori

Il festival letterario a San Pantaleo.

Dal 27 al 29 settembre, dalle 19:30 alle 21, si svolgerà nella famosa piazzetta di San Pantaleo un festival letterario che vede la presenza di scrittori vincitori o finalisti del “Premio strega”, “Premio Italo Calvino” o l’importante premio “Campiello“.

Si tratta della prima edizione con il desiderio di proseguire ogni anno con nuovi ospiti e temi di grande interesse generale. A presentare il festival sarà “Gesuino Nemus” conosciutissimo per i suoi romanzi come “La teologia del cinghiale” o “I bambini sardi non piangono mai” o ancora L’eresia del Cannonau. Vincitore di vari premi letterari, ultimo il Campiello.

Grazie al patrocinio del Comune di Olbia è stato possibile organizzare 3 serate speciali dedicate ogni sera ad un tema ben definito, ad iniziare il venerdì 27 settembre con Lo sport e il Cagliari, scuola di vita. il sabato 28 settembre – La letteratura, sfumature e interpretazioni – e la giornata finale della domenica con San Pantaleo luogo di cultura e riflessione.

Una occasione importante per il famoso borgo di San Pantaleo che è ormai da anni considerato un vero luogo pittoresco e di charme nel nord-est della Sardegna. Fra gli ospiti è doveroso citare Umberto Oppus, Davide Piras, Vanni Lai, Veronica Galletta, Fiammetta Palpati, Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone.

Le musiche scelte dal maestro Simone Pittau spazieranno dal jazz al meglio di Ennio Morricone con l’orchestra dal vivo che allieterà la serata dei presenti nella piazzetta di San Pantaleo dalle 19:30 alle ore 21.

La presidente del Consorzio Turistico di San Pantaleo, Antonella Pileri, si ritiene soddisfatta di quanto si sta riuscendo a creare, dal successo del Sound, stone and soul festival fino a questa prima edizione del Festival Letterario dedicato a San Pantaleo, ma gli eventi non finiscono qua e ci saranno interessanti iniziative nei prossimi mesi.

L’evento è patrocinato dall’assessorato alla cultura del Comune di Olbia ed è stato ideato, creato e sarà realizzato dalla Welcome to Sardinia per il Consorzio Turistico San Pantaleo che, ricordiamo, racchiude oltre 50 operatori locali e vari sostenitori con il solo intento di promuovere al meglio il territorio e i servizi.

L’obiettivo del festival è promuovere non solo la letteratura ma la cultura in generale, che attraverso i testi di autorevoli scrittori ci permette di affrontare argomenti come l’importanza dello sport nella vita quotidiana, la storia e le tradizioni di un popolo.

Il programma completo dell’evento è disponibile nella pagina Facebook ufficiale del Consorzio Turistico San Pantaleo https://www.facebook.com/events/743111501273621. L’evento è gratuito con un massimo di posti a sedere disponibili previa prenotazione al +393383879793 Info Point Turistico San Pantaleo.

