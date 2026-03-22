Le novità sui lavori stradali a Olbia per migliorare qualità e ripristini.

Negli ultimi anni la città di Olbia ha visto un susseguirsi di interventi sulle infrastrutture: prima la rete del gas, poi gli adeguamenti dell’acquedotto, gli scavi per la fibra ottica e i lavori di potenziamento energetico. Questo continuo alternarsi di cantieri ha lasciato in molte vie ripristini ritenuti insufficienti, con tratti di carreggiata rattoppati e superfici irregolari che hanno generato critiche da parte dei cittadini.

Per superare queste criticità, l’amministrazione comunale ha aggiornato il regolamento per la manomissione del suolo pubblico. Le modifiche puntano a rendere più stringenti le procedure che le imprese devono seguire, così da garantire la qualità degli interventi e la durabilità dei ripristini.

Come cambiano gli interventi sui lavori stradali a Olbia.

Le nuove norme definiscono criteri più chiari per la scelta dei materiali, la profondità degli scavi e le tecniche di riempimento e asfaltatura. Le imprese dovranno assicurare un coordinamento più stretto con gli uffici tecnici comunali, evitando sovrapposizioni e aprendo le strade solo quando strettamente necessario.

Secondo quanto emerso in commissione, le aziende saranno obbligate a garantire ripristini adeguati e a intervenire nuovamente in caso di cedimenti o difetti. Il Comune potrà effettuare verifiche mirate per controllare la qualità delle opere prima della chiusura dei cantieri.

I nuovi paletti e l’iter verso l’approvazione definitiva.

Il regolamento aggiornato introduce standard più precisi anche per la gestione della segnaletica temporanea, la delimitazione delle aree di lavoro e la sicurezza dei percorsi stradali durante le operazioni. Le imprese dovranno rispettare tempi definiti e fornire garanzie sulla durabilità degli interventi.

Come scrive La Nuova Sardegna, la proposta approderà ora al Consiglio comunale, dove verrà votata per l’approvazione finale. L’amministrazione ha sottolineato che questo aggiornamento rappresenta un passo essenziale per tutelare il decoro urbano e assicurare maggiore qualità nei lavori stradali a Olbia, riducendo la necessità di interventi successivi dovuti a ripristini eseguiti in modo approssimativo.

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