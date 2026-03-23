Problemi all’impianto elettrico, Padru resta senz’acqua

Niente acqua a Padru.

Un’interruzione del servizio idrico è prevista nel territorio di Padru e nella frazione di Berchiddeddu a causa di un problema tecnico che ha interessato la rete elettrica a servizio dell’impianto di sollevamento di Oddastri, nel comune di Olbia. Il guasto, localizzato in un’area impervia e poco accessibile ai mezzi, ha provocato il blocco dell’impianto, determinando la sospensione dell’alimentazione verso i serbatoi che riforniscono le due località.

Per consentire il ripristino dei livelli idrici, si rende necessario intervenire sul nodo principale della rete, con conseguenze sull’erogazione dell’acqua. Nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 21 sono previsti abbassamenti della pressione e possibili sospensioni temporanee del servizio sia a Padru sia a Berchiddeddu. Il ritorno alla normalità è subordinato al raggiungimento dei livelli ottimali nei serbatoi.

I tecnici del gestore sono al lavoro per ridurre al minimo i tempi dell’intervento e non si esclude che l’erogazione possa essere riattivata prima del previsto, qualora le operazioni si concludano in anticipo rispetto alle stime. Eventuali disservizi o anomalie potranno essere segnalati al numero verde 800/022040, attivo senza interruzioni. Alla riapertura della rete, viene inoltre segnalata la possibilità che l’acqua presenti una temporanea torbidità, fenomeno legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

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