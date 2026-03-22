L’impegno per la tutela ecosistema Lido del Sole contro i rifiuti abbandonati.

Una nuova iniziativa ambientale ha coinvolto la spiaggia e la retrospiaggia del Lido del Sole, dove l’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema ha organizzato una giornata dedicata alla pulizia dell’area costiera. L’intervento è nato con l’obiettivo di contrastare i comportamenti incivili che, durante la stagione estiva, trasformano la pineta e le aree limitrofe in spazi colpiti dall’abbandono dei rifiuti.

I volontari hanno raggiunto la zona nelle prime ore della mattina e hanno lavorato lungo la spiaggia e nella retrospiaggia raccogliendo una quantità significativa di materiali abbandonati. La presenza dei rifiuti era evidente sin dall’inizio delle operazioni, rese necessarie per ripristinare decoro e sicurezza in un tratto di litorale molto frequentato.

Le operazioni di pulizia e le realtà coinvolte.

L’iniziativa ha visto la collaborazione della società Mysportabilità e della Cooperativa Codess Sociale. Realtà che hanno contribuito alla gestione dell’attività insieme ai volontari che hanno risposto all’appello. La pulizia ha interessato sia la parte sabbiosa sia l’area retrostante, spesso utilizzata in estate per soste prolungate non autorizzate.

Secondo quanto riferito, durante l’intervento sono state individuate numerose tipologie di rifiuti lasciati da chi frequenta la pineta nei mesi più affollati. La raccolta ha permesso di restituire alla spiaggia un aspetto più curato e maggiormente rispettoso dell’ambiente.

Il comunicato del presidente Marco Buioni.

Al termine dell’iniziativa, il presidente dell’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema, Marco Buioni, ha diffuso un comunicato in cui ha illustrato le motivazioni dell’intervento. Cogliendo l’occasione per ringraziare chi ha contribuito alla riuscita della giornata. “Non ci si potrà mai abituare all’inciviltà e noi dell’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema siamo in prima linea per evitare che la comunità si rassegni a certi comportamenti. Oggi abbiamo effettuato la pulizia della spiaggia e della retrospiaggia del Lido del Sole. Dalle immagini è possibile vedere la quantità di rifiuti abbandonati da chi bivacca nella pineta durante la stagione estiva. Rivolgo un sentito ringraziamento alla società Mysportabilità, alla Cooperativa Codess Sociale e a tutti i volontari che hanno risposto “presente” e hanno collaborato alla riuscita della giornata di pulizia.”.

L’associazione ha annunciato che nei prossimi mesi verranno proposte ulteriori attività destinate alla salvaguardia degli spazi naturali e alla sensibilizzazione dei cittadini.

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