I lavori di via Genova a Olbia.

Lavori che procedono a rilento nel cantiere di via Genova e che stanno creando una marea di disagi tra i commercianti e i residenti della strada.

Ad aggiornare sullo stato dei lavori il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, il quale ha informato che gli operai sono tornati sul luogo e stanno lavorando in maniera sostenuta per portare a termine il cantiere nel breve tempo possibile. “Continua a piovere e ci sono state le feste di Natale – spiega -, in questi giorni inizieranno i lavori di posizionamento delle rifiniture dei marciapiedi. Mi dispiace per quelle attività che stanno soffrendo e soprattutto per Cicci Sport per il fatto che il marciapiede è molto ristretto, ma verrete ripagati dal lavoro quando sarà terminato”.