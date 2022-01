Il Comune di Olbia ottiene i fondi.

I 10 milioni per il palazzetto dello sport di Olbia ci sono. E’ arrivato il parere positivo dal ministero, dopo la valutazione con “riserva” che il Comune aveva ricevuto per il progetto dell’impianto sportivo.

L’amministrazione aveva partecipato al bando per la realizzazione della struttura nel quartiere di Sa Minda Noa. “Era stato – ha dichiarato il primo cittadino – prima dato il parere positivo con delle prescrizioni, al chiarimento tra gli uffici e il ministero stamattina abbiamo avuto la certezza che avremo i fondi per la realizzazione del palazzetto e assieme al bilancio comunale abbiamo i 13 milioni che ci permetteranno di fare ciò che vogliamo fare”.

Il sogno del polo sportivo di Olbia. “Dipenderà molto adesso dalla tempistica – ha proseguito -, non appena avremo formalizzazione inizieremo a fare il bando per la progettazione e per le approvazioni e poi qualora durante la progettazione riuscissimo ad avere accortezza per le effettive necessità della nostra città e soprattutto per quelle che sono le reali condizioni finanziarie oppure dovremmo procedere a un finanziamento aggiuntivo e questo penso che Olbia possa anche farlo con i fondi ministeriali, la cassa depositi e prestiti e fondi del ministero dello sport e questo ci rende più sereni”.