I lavori di riqualificazione di via Redipuglia a Olbia.

Procedono i lavori sul lungomare di via Redipuglia a Olbia. Ma a molti residenti non è passato inosservato che durante i lavori siano stati abbatutti anche diversi alberi. Certo, tutto come da progetto, ma le polemiche non sono mancante.

Ma andiamo con ordine. Il cantiere che cambierà il volo di via Redipuglia è iniziato il 12 ottobre dell’anno scorso. Il Consorzio Stabile Sinergica, che aveva vinto la gara d’appalto, aveva iniziato dapprima a lavorare dalla parte di piazza Crispi, dove sarà rifatta l’intera pavimentazione. Per poi procedere sul lungomare stesso, dove verrà costruita una passerella in legno propedeutica per un porticciolo turistico.

Per consentire i lavori di riqualificazione sono stati rimossi, però, molti alberi, alcuni che avevano diverse decine di anni. Una decisione che non è stata presa da tutti bene, che hanno criticato la scelta dei progettisti.

