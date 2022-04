Riprendono i lavori a Olbia.

Dopo lo stop riprendono i lavori per realizzare la nuova viabilità di via Vittorio Veneto. Un nuovo ingresso riqualificato, con marciapiedi più grandi, rotatorie e piste ciclabili. Era il progetto per cambiare il volto del quartiere, i cui interventi ora possono finalmente essere portati a termine.

I lavori riprenderanno domani 14 aprile e permetteranno di migliorare la viabilità e la sicurezza. A comunicarlo il sindaco Settimo Nizzi. “Il secondo lotto è stato già realizzato e, con questo primo lotto – annuncia – proseguiamo il progetto che prevede la realizzazione della nuova viabilità in corso Vittorio Veneto. Il tratto interessato dai lavori che riprendono domani è tra via Vulcano fino all’intersezione con la strada tangenziale”.

Cosa prevedono i lavori del primo lotto a Olbia.

In particolare, all’incrocio con via Marco Polo è prevista la realizzazione di una rotatoria. Sul lato nord verrà realizzato un marciapiede pedonale di larghezza minima utile di 3 metri. Anche sul lato sud è previsto un marciapiede e, inoltre, verrà realizzata una pista ciclabile a doppio senso di marcia e fisicamente separata dalla carreggiata stradale per mezzo di una cordonata in granito. Come nel resto della città la pista sarà realizzata in asfalto rosso. Verrà anche effettuato l’impianto di pubblica illuminazione con lampioni disposti su entrambi i lati della e armature a led, oltre ad una idonea rete di captazione e smaltimento delle acque meteoriche.