La Lega navale di Olbia apre le sue porte, al via l’open day

L’open day della Lega navale di Olbia si terrà il 26 ottobre.

La Lega navale di Olbia, guidata dal presidente Tore Bassu, apre alla città le porte della sua bellissima sede, in viale Isola Bianca. Il 26 ottobre, dalle 10, sarà possibile visitare la sezione e conoscere da vicino le attività che si svolgono e si svolgeranno nel 2025. In programma la dodicesima edizione della Remata dei mestieri, il circuito delle regate, la scuola vela.

ll 26 ottobre, oltre a conoscere in teoria le attività sportive organizzate dall’ente, sarà possibile svolgere una prova tecnica remiera di squadra. La Lega navale organizza infatti per la primavera-estate, la storica Remata dei mestieri e in occasione dell’Open day mette a disposizione i palischermi e i timonieri per un primo approccio al remo. Ma per avere un’idea ancora più chiara di quanto sia divertente la remata di squadra, a metà mattina sarà possibile assistere a una gara-esibizione nello specchio di mare davanti alla sede.

Dopo alcuni anni di stop nel 2025 riapre la Scuola vela, riservata a velisti in erba tra i 5 e 18 anni. Sono invece già operative le lezioni per le squadre agonistiche degli Optimist e dei 420.

Per evitare sovrapposizioni e tempi di attesa per la prova remiera a mare la Lega navale invita le nuove squadre a prenotare l’orario della prova di squadra per il 26 ottobre contattando la segreteria al numero 0789.26165 oppure 320.4962472, numero cellulare disponibile anche per le informazioni relativa alla scuola vela.

