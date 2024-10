Pronto soccorso di Olbia, Asl Gallura: “Problemi risolti, chiusura sventata”

Non chiude il pronto soccorso di Olbia.

Il pronto soccorso di Olbia non chiuderà la notte. La Direzione aziendale, in seguito alle informazioni circolate in merito alla paventata chiusura del Pronto Soccorso di Olbia, ha specificato che la struttura di emergenza-urgenza non può chiudere e non è stata mai intenzione di questa Direzione prendere in considerazione tale evenienza.

”Effettivamente esiste una grave carenza di personale nella specialità della Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’Urgenza. Non è una questione solo sarda o locale, ma ha anche una rilevanza nazionale”, si legge nella nota.

”Si tratta di una professione che espone a rischi di stress da lavoro correlato – precisa la direzione Asl -. Per sopperire a tale carenza, che nel presidio di Olbia è particolarmente presente in quanto dei 15 medici in organico nel 2019 ne sono rimasti solo 3, la Asl Gallura già da tempo ha fatto ricorso ai medici a gettone, sia per Olbia che per Tempio Pausania, definendo comunque il supporto del personale dipendente con apposite procedure e protocolli operativi. Grazie al supporto dell’Assessorato Regionale alla Sanità e ad Ares Sardegna è stato possibile risolvere alcuni problemi burocratici legati alle proroghe dei contratti per i medici a gettone”.

