La Lega Nord Sardegna diffida Tango Dessì: “Non usi i nostri simboli”

Diffida nei confronti di Dessì.

“Il coordinamento della Lega del Nord Sardegna diffida Antonio Dessi, detto Tango, dall’utilizzare il simbolo ed i vessilli ed il nome della Lega”. Queste sono le parole che il coordinamento della Lega Nord Sardegna rende note oggi contro Dessì, conosciuto come il “sindaco dei poveri di Olbia”.

E’ evidente che non sono stati apprezzati alcuni commenti di Dessì sulla sua “scherzosa” candidatura con la Lega per le prossime regionali 2019. “Siamo per la democrazia e la satira ma questo supera la nostra sopportazione. Provvederemo diversamente a tutelarci nelle sedi opportune“, conclude il coordinatore Giovanni Nurra della Lega Nord Sardegna.

