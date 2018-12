Nuova continuità territoriale, la soddisfazione dell’onorevole Marino

Le dichiarazioni.

“Accogliamo con estrema soddisfazione l’esito dell’apertura delle buste per il bando di continuità aerea da e per la Sardegna”. I deputati del Movimento 5 Stelle, Nardo Marino, componente della Commissione Trasporti e Paola Deiana della Commissione Ambiente, guardano con fiducia le dieci offerte presentate per il bando di continuità territoriale dell’isola. “Le pressioni per sbloccare la partita del nuovo bando con Bruxelles e garantire che l’iter si svolgesse nei tempi prestabiliti – commentano Marino e Deiana- hanno garantito la salvaguardia di un diritto fondamentale per i sardi e per i viaggiatori in genere”.

Un risultato importante per la Sardegna che fin dall’inizio della legislatura abbiamo considerato prioritario”. La firma del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli al decreto di imposizione degli oneri di servizio pubblico, avvenuta lo scorso mese di agosto, è stato il primo passo per l’istituzione del nuovo bando per l’assegnazione delle rotte.

Oggi, con l’apertura delle buste, inizia l’ter tecnico di valutazione delle offerte presentate dalle compagnie aeree Alitalia e Air Italy. “Attendiamo di conoscere l’offerta economica delle due compagnie, al ribasso sulla base d’asta fissata dal bando. L’attenzione verso il sistema trasporti in Sardegna- chiosano i deputati – continuerà a restare altissima. Il nostro obiettivo è annullare l’isolamento che i sardi sono sempre stati costretti a subire”.

