Le lezioni durante il coronavirus.

La scuola continua anche al tempo del covid-19. Le medie e le superiori di Olbia si stanno organizzando per salvare l’anno scolastico. “Siamo stati colti di sorpresa, ma nonostante tutto ci siamo attrezzati con la didattica online”, spiega il professor Stefano Stacca, che insegna lettere al liceo scientifico Mossa di Olbia, indirizzo Scienze Umane.

Ci si collega con il pc o tablet su piattaforme come Zoom o Skype per la lezione a distanza con gli studenti e le studentesse, come avviene per le conferenze e i seminari in differita. Le lezioni virtuali cominciano alle 9 e mezza. “È possibile fare lezioni online in gruppi di più ragazzi – ha detto il professor Stacca -, fare l’appello come si fa a scuola e segnarli nel registro elettronico che abbiamo in dotazione da qualche anno nelle nostre scuole”.

L’interrogazione dei ragazzi è la parte che preoccupa maggiormente gli insegnanti di Olbia. Si usano i programmi di sharing come Google Drive e si chiede agli studenti di stilare relazioni, rispondere a quiz dopo le lezioni.

La difficoltà maggiore, oltre alla disponibilità tecnologica di ogni studente, è anche quella di valutare lo studente o la studentessa interrogati in base al lavoro svolto. “Temiamo la valutazione dei ragazzi sia imparziale e non possa essere fedele allo studio svolto dallo studente”, ha detto il professore.

È molto importante anche il coordinamento tra professori e ci si sta organizzando anche sulla collaborazione, sulla mole di lavoro da dividere tra insegnanti. “Sulle valutazioni non ci sono ancora indicazioni attuabili da parte del Ministero dell’Istruzione sulle lezioni e verifiche, nemmeno per quanto riguardano le prove di Maturità, aspettiamo nei prossimi giorni”, ha detto Stacca.

