Olbia, per ogni libro acquistato un biglietto omaggio per l’Hermaea Volley

Books&Volley: la campagna realizzata con le librerie.

Sport e cultura vanno spesso a braccetto. Lo sa bene l’Hermaea Olbia, che ha lanciato una nuova iniziativa extra-campo volta a premiare i “tifosi-lettori”. Books&Volley: questo il nome della proposta realizzata di concerto con le librerie della città.

Al momento dell’acquisto di un volume, in sostanza, si avrà diritto a una cartolina che darà l’opportunità di un ingresso omaggio a fronte di un biglietto intero acquistato per le partite casalinghe dell’Hermaea.

L’elenco (in costante aggiornamento) librerie che hanno fin’ora aderito all’iniziativa sono le seguenti:

– Libreria Ubik (V.le A. Moro n°97)

– Il Centro Libri (Via Anglona n°4)

– Per filo e per segno (Via de Filippi n°30A)

– Librerie Giunti (Centro Commerciale Terranova e Centro Commerciale Auchan)

“Books&volley è la seconda iniziativa promossa quest’anno per coniugare pallavolo e valori importanti come solidarietà e cultura – commenta Cecilia Sarti, responsabile marketing e comunicazione dell’Hermaea – unire sport e conoscenza è possibile: lo testimonia, del resto, la nostra squadra, ricca di ragazze e allenatori laureate/i o in procinto di terminare gli studi. Abbiamo dunque pensato di promuovere un magnifica e importante attività come la lettura attraverso la possibilità di ottenere un ingresso gratuito alle nostre partite casalinghe. Sport e cultura devono a nostro parere andare di pari passo, unendosi in un connubio virtuoso che valorizzi mente e corpo”.

