Proseguono gli appuntamenti della Rassegna Letteraria Incontri d’autunno alla Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia. Giovedì 4 novembre alle 17 ospite della Rassegna, sarà Marco Farina con il libro dal titolo Ricominciare. Dialoga con l’autore Alessandra Scala. L’ingresso è libero e gratuito, ma è consigliata la prenotazione allo 0789.26710.

Il libro.

Il primo merito di questo libro è il suo ritmo incalzante. Compiendo un’impresa, Marco Farina ci guida con leggerezza fra sociologia, pratiche olistiche e traumi della vita. La nostra mente, catturata dal mondo interiore descritto, non dimentica di annotare frasi e concetti che vanno approfonditi. Riflessioni, disamine sulla vita in molti dei suoi aspetti, si susseguono cercando di mantenere sempre uno spirito positivo e pronto al cambiamento, anche se a volte è necessario perdersi per poi ritrovarsi e “dare la priorità a se stessi” perché: Ricominciare è un continuo riscoprirsi e ascoltare sensazioni altrimenti celate o inespresse.

Ricominciare è un ricco manuale di sopravvivenza quotidiana che, prendendo a pretesto la disabilità, offre gli strumenti per individuare la relazione d’aiuto adatta al nostro spirito. Senza pretesa di esaustività, con competenza e semplicità, l’autore mette a disposizione il suo robusto bagaglio professionale e umano per offrirci un testo che non resterà ad ammuffire nelle nostre librerie. Le occasioni per rileggerlo e meditarlo non mancheranno.

L’autore.

Marco Farina è nato a Sassari l’8 settembre 1979. Diplomato all’Istituto Tecnico per Geometri, decide di intraprendere la carriera universitaria, ottenendo nel 2007 una laurea in Scienze della comunicazione. A causa di problemi di salute sopraggiunti nei primi anni del nuovo millennio, si dedica ad una vecchia passione, la scrittura. Scrive dapprima in articoli di giornale e successivamente in prosa. Ha pubblicato il suo primo libro, Superare gli ostacoli, nel 2010. Da circa 15 anni collabora con la sede provinciale di Sassari dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. Attualmente vive con sua moglie e i suoi due figli di 11 e 9 anni.

Nel 2017 ha pubblicato il suo secondo libro dal titolo Il sole splende per tutti edito da Europa edizioni con il quale ha presenziato alle fiere di Roma 2017 e 2018 e al Salone internazionale del libro di Torino 2018.