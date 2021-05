Si cerca a Palau un esperto contabile.

Si cerca a Palau un contabile con esperienza a tempo determinato. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato su Sardegna Lavoro con il codice

1500021211000000000189343 e sarà attivo sul portale fino al 20 maggio 2021.

La figura si occuperà di applicare le procedure di tenuta delle scritture contabili, analizzando, classificando e registrando le operazioni contabili e le poste di bilancio; valuterà i conti e redigerà i bilanci, attenderà agli adempimenti fiscali. Il candidato ha esperienza di almeno due anni nella mansione e autonomo nella gestione delle proprie mansioni. Si richiede inoltre conoscenza e dimestichezza con i Portali delle Agenzie delle Entrate e della Camera di Commercio.

Rappresenta requisito preferenziale il possesso di Diploma Tecnico Commerciale in Ragioneria. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato e avrà la durata di 7 mesi. Si precisa che le candidature, per espressa richiesta del datore di lavoro, potranno essere inoltrate anche anticipatamente alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà anche avere esito anticipato. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

