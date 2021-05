Il murale nel museo di Palau.

A Palau, sulla facciata del museo etnografico, sarà realizzato un dipinto dedicato al poeta Nicola Asara, conosciuto come Ziu Nicola Truncheddu. La Giunta, in una seduta pubblica, ha approvato le linee guida per la realizzazione dell’opera, per ricordare una personalità legata alla storia della cittadina.

Il poeta, infatti, era originario di Palau, e diede i natali nel 1919, dove visse in paese fino a 94 anni. L’artista fu uno dei personaggi più importanti per ricostruire l’identità storica del paese e della Gallura. Il murale dedicato a Nicola Asara sarà visibile da via Nazionale e sotto il suo ritratto da anziano, tratto da una foto d’epoca, sarà riportata una strofa tratta da una delle sue più note poesie scritte in gallurese.





