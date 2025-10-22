Lite tra stranieri a Olbia, all’origine forse una questione di soldi

La lite tra stranieri a Olbia.

Il traffico in via Vittorio Veneto, all’altezza dell’incrocio con via Montenero, a Olbia, è rimasto paralizzato ieri poco prima di mezzogiorno a causa di una lite tra due uomini di origine straniera, un cittadino marocchino e uno senegalese. La disputa, nata all’esterno di un money transfer per la restituzione di una somma di denaro, ha preso una piega concitata quando il creditore ha afferrato le chiavi dell’auto del debitore, impedendogli di allontanarsi. Durante l’acceso confronto, uno dei due è rimasto lievemente ferito al volto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia locale di Olbia e un’ambulanza, mentre gli agenti hanno proceduto all’identificazione dei protagonisti della vicenda e alla trasmissione di un’informativa alla Procura di Tempio Pausania. Nonostante il momento di tensione e i disagi provocati agli automobilisti bloccati, la lite si è conclusa senza conseguenze gravi.

