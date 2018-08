L’episodio in via Aldo Moro.

Nella serata di ieri, personale del commissariato di polizia ha tratto in arresto per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per tentate lesioni personali e porto abusivo di armi, un 33enne di Olbia con precedenti di polizia.

Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, gli agenti della volante, nel transitare lungo Viale Aldo Moro, sono stati allertati da alcuni automobilisti, sulla circostanza che, nei pressi del Bar Rapsodia, vi era un litigio in atto. Immediatamente giunti sul posto, i poliziotti hanno notato due uomini intenti a litigare e sono subito intervenuti per separarli.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di appurare che i due uomini si sono affrontati per questioni sentimentali ma uno di loro, già conosciuto alle forze di polizia, si era presentato armato di coltello ed inoltre è risultato essere sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di polizia , con relative prescrizioni ed è stato tratto in arresto.

Nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Tempio Pausania, il giudice, in sede di udienza, ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

