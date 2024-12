Evasione fiscale, nei guai l’ex sindaco di Buddusò

L’accusa di evasione fiscale all’ex sindaco di Buddusò.

Evasione fiscale: questa l’accusa mossa dalla Procura di Sassari nei confronti di Giovanni Satta, ex consigliere regionale e già sindaco di Buddusò, noto imprenditore nel settore del sughero. Al centro dell’inchiesta le attività della ditta individuale di Satta, che rifornisce di sughero sardo e corso operatori in Portogallo. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, riguardano un periodo fiscale che va dal 2016 al 2019.

Secondo le accuse, l’ex politico sarebbe coinvolto in una presunta evasione fiscale pari a circa 800mila euro, nonché nel mancato versamento dell’Iva per un importo stimato di 300mila euro. Il pubblico ministero Gianni Caria ha recentemente chiuso le indagini, dando il via alla procedura che porterà Satta davanti al giudice.

