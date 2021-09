I lavori nel lungomare di Olbia.

Procede velocemente il cantiere nella zona del porto vecchio di Olbia. Sulla nuova banchina sono visibili già dove saranno collocate le aiuole con il verde pubblico e l’alberatura.

Il cantiere che sarà inaugurato prima sarà quello di via Poltu Ezzu e dotato, come il lungomare Cossiga e Redipuglia, di alberi, grande aiuola, pista ciclabile e passeggiata sul legno. La zona pedonale prenderà il posto della vecchia strada che portava ai parcheggi del molo Brin, che sarà sostituita dal marciapiede.

Dopo i lavori sul porto vecchio, si passerà a via Genova, dove sorgerà un nuovo marciapiede con alberi come in via Redipuglia. Sotto la sopraelevata saranno posizionati i bagni pubblici e altri attrezzi ginnici.

