Vandali nel nuovo lungomare di Olbia.

Il nuovo lungomare, inaugurato pochi mesi fa, è ancora preso di mira dagli incivili. Nel nuovo waterfront cittadino sono stati attuati una serie di danneggiamenti.

Non c’è pace per piazza Crispi, che solo da pochi mesi ha un nuovo volto. La pavimentazione ha subito attacchi vandalici, dove ignoti hanno staccato alcuni sampietrini e preso a calci il cartello informativo della mostra Cracking Art.

E’ il sindaco di Olbia Settimo Nizzi a confermare che su tutto il lungomare stanno continuando le azioni vandaliche. “Hanno rotto anche degli erogatori dell’acqua. In questi giorni provvederemo a cambiarli – dichiara – Purtroppo è una lotta contro l’inciviltà ma la civiltà vincerà anche questa volta”.

Lungo la passeggiata in legno, invece, sono stati scoperti nuovi danneggiamenti. Il muretto dell’aiuola è stato inciso con parolacce o scrostato. Numerosi anche i rifiuti che ogni giorno gli operatori ecologici trovano sulle aiuole della piazza, sulla passeggiata in legno e spesso anche in mare.

(Visited 550 times, 581 visits today)