No ai bus sul lungomare di Olbia, la decisione del Comune

Cambia la viabilità sul lungomare di Olbia.

Autobus e pullman non potranno più passare sul lungomare di Olbia, compreso quello tra la rotatoria S’Artiglieria e la rotonda Su Mulinu. Lo ha deciso la delibera n. 157 del 15 aprile 2025, della Giunta comunale di Olbia, che ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo per l’istituzione del divieto di transito ai veicoli rientranti nelle categorie M2 ed M3.

Una decisione per la sicurezza.

La proposta prende in esame diversi aspetti della viabilità del lungomare, in particolare la larghezza della carreggiata, la presenza di rotatorie a raggio ridotto e non sormontabili, gli attraversamenti pedonali rialzati, e la difficoltà di manovra per i veicoli di grandi dimensioni, come autobus e pullman, che rischiano di danneggiare le infrastrutture o di trovarsi in situazioni pericolose per la circolazione.

Con l’approvazione del provvedimento, la Giunta ha stabilito il divieto di transito per autobus e pullman lungo Via Redipuglia, Via Bettino Craxi, Via Genova, Corso Vittorio Emanuele II e Via Poltu Ezzu, nel tratto compreso tra le due rotatorie menzionate, che si trovano sul lungomare. È stato inoltre dato mandato al Settore SUAPE per l’emanazione della relativa ordinanza e l’installazione della segnaletica stradale.

Il provvedimento non compromette l’accesso all’area riservata alla sosta degli autobus presso il molo Brin, raggiungibile tramite viabilità alternativa non coinvolta dal divieto. Con questa decisione, il Comune di Olbia si prepara a una gestione più attenta e sostenibile del traffico urbano, in particolare nelle zone più sensibili dal punto di vista turistico e pedonale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui