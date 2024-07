Nel lungomare riqualificato di Olbia apre un nuovo ristorante

Un nuovo ristorante nel lungomare di Olbia.

Nella zona di Olbia recentemente riqualificata grazie ai lavori per il lungomare, hanno aperto nuovi locali. Su tutti il ristorante 96, che raddoppia dopo l’apertura a Cagliari ed è già operativo.

In passato, quest’area era priva di locali, buia e abbandonata. Ora, è diventata una valida alternativa al centro storico (corso Umberto e dintorni) per quanto riguarda l’offerta di locali pubblici. Le nuove aperture si concentrano lungo via Redipuglia, via Regina Elena, in parte via Roma e via Genova, nonché via De Filippi, dove sono attualmente in corso i lavori per la realizzazione del marciapiede.

Fino allo scorso maggio, circa 50.000 metri quadri di spazi portuali sono stati sottoposti a radicali interventi di manutenzione, che si aggiungono a una porzione altrettanto significativa completata nel 2022. L’accesso e l’uscita dai varchi, i piazzali di preimbarco e le aree di sosta per i mezzi pesanti sono stati completamente ripristinati e riorganizzati, con una redistribuzione ottimizzata degli stalli per semirimorchi e delle corsie interne alle aree operative.

Questi interventi, del valore di 900.000 euro, fanno parte di un piano più ampio da 20 milioni di euro previsto nei quattro accordi quadro per i porti del Nord Sardegna, aggiudicati nel 2023. Il piano include opere stradali, aree verdi e arredo urbano, opere marittime e la manutenzione di edifici e impianti tecnologici.

Tra i nuovi locali, il ristorante 96 si distingue per la qualità e la semplicità dei suoi piatti, che spaziano dalle ricette regionali sarde a quelle della tradizione italiana. Ogni giorno, oltre al menù alla carta, i clienti possono scegliere tra una proposta per il business lunch e un menù degustazione. Quest’ultimo offre un percorso culinario completo, dall’antipasto al dolce, con ingredienti sempre freschi e una varietà che cambia quotidianamente.

