Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo gli eventi in programma per sabato 13 e domenica 14 luglio.

Un fine settimana ricco di eventi quello gallurese, tra i più importati troviamo la Festa del Gusto Internazionale a Golfo Aranci, iniziata l’11 luglio. Torna il tanto atteso evento culinario in cui è possibile sperimentare le specialità europee e non solo. L’evento, ormai arrivato alla sua settima edizione, cambia location: si terrà infatti in piazza Cossiga e non più sul lungomare. Tra le novità dell’evento la presenza delle mascotte del Cartoon Fest e del Cartoon Show. L’ingresso è gratuito, si pagano soltanto le consumazioni. I prezzi variano in base al cibo: si parte da 1 euro per gli arrosticini, 6 euro per un panino con carne e così via. Per visionare il programma del 13 e del 14 luglio https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/festa-gusto-internazionale-golfo-aranci/ Per visitare la pagina Facebook dedicata all’evento https://www.facebook.com/festadelgustoint/?locale=it_IT

Ma in Gallura gli eventi enogastronomici non finiscono qui. Infatti, Arzachena propone la “Sagra della Suppa Cuata”, sabato 13 luglio in piazza Risorgimento. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Arzachena e patrocinato dal Comune ha come protagonista indiscussa una pietanza tipica gallurese: la suppa cuata, altrimenti conosciuta come zuppa gallurese. Per consultare il programma https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/sagra-suppa-cuata-arzachena/ Per ulteriori informazioni potete visitare la pagina Facebook della Pro Loco Arzachena https://www.facebook.com/p/Pro-Loco-Arzachena-100083089223110/

Anche Monti punta sul cibo con l’evento “Ben Tornato Turista” sabato 13 luglio alle 19 in piazza Regina Margherita. L’iniziativa, a cura dell’Associazione turistica Pro Loco Monti in collaborazione con il Comune, è un evento enogastronomico in cui si mettono in risalto alcune specialità sarde. La serata proseguirà poi in musica. Per ulteriori dettagli https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/ben-tornato-turista-evento-enogastronomico-monti/

Sant’Antonio di Gallura, come Monti ed Arzachena, punta su un evento enogastronomico con la sagra delle Seadas, sabato 13 luglio alle ore 20 in Piazza Matteo Ruzittu. L’evento, ormai giunto alla quindicesima edizione è quindi un appuntamento fisso dell’estate sant’antonese. La serata prevede anche la preparazione di panini con la salsiccia, così da accontentare tutti i palati. L’esperienza culinaria sarà poi accompagnata dalla musica dal vivo di Mirko Putzu a partire dalle 21:30. Per visionare la locandina dedicata all’evento https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/sagra-seadas-sant-antonio-gallura/

Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Speriamo di esservi stati utili e ricordiamo che potete rimanere aggiornati consultando la nostra sezione dedicata agli Eventi.

