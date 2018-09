Lutto nella famiglia del sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

Si è spenta, a 68 anni, la sorella Giovanna Nizzi in Giua, malata da tanti anni. I funerali avranno luogo oggi 3 settembre alle ore 17, 40 partendo dall’Ospedale Giovanni Paolo II per la Chiesa di San Paolo apostolo. La salma sarà tumulata nel vecchio cimitero.

Una donna conosciuta in tutta la città per la sua carriera da maestra presso le elementari di Santa Maria. Da sempre colleghi, insegnanti e bambini ricordavano e apprezzavano il suo modo di fare stimato, testimoniandone il costante impegno e la generosa disponibilità, caratterizzata da i suoi modi sempre gentili e da un sorriso per tutti.

