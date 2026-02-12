Maltempo a Olbia, dirottati alcuni voli in arrivo

Dirottati alcuni voli a causa del maltempo a Olbia.

Disagi anche al traffico aereo nello scalo di Olbia a causa del maestrale che giovedì 12 febbraio ha investito la Gallura con raffiche particolarmente intense. Le condizioni meteo hanno inciso sull’operatività dell’aeroporto Karim Aga Khan, dove soltanto i voli provenienti da Milano-Linate sono riusciti ad atterrare regolarmente.

Diversa la situazione per i collegamenti in arrivo da Roma. Il volo Volotea e quello operato da Aeroitalia, entrambi partiti da Fiumicino, sono stati dirottati su Cagliari. Secondo quanto si è appreso, gli equipaggi avrebbero tentato l’avvicinamento allo scalo olbiese, ma le raffiche di vento non avrebbero consentito di completare le manovre in sicurezza, rendendo necessario il trasferimento verso l’aeroporto di Cagliari-Elmas.

