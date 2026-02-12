Il forte vento ribalta un camion vela a Olbia, danni ingenti

Il camion vela ribaltato a Olbia.

Un camion vela si è ribaltato questa mattina a Olbia lungo via Mosca, provocando la fuoriuscita di gasolio dalla cisterna trasportata dal mezzo. L’incidente ha richiesto l’intervento della polizia locale, che ha provveduto a gestire la viabilità e a mettere in sicurezza l’area circostante.

Il ribaltamento non ha provocato feriti, ma la fuoriuscita di carburante ha reso necessarie operazioni di contenimento e bonifica per evitare rischi ambientali o per la circolazione stradale. Il traffico lungo via Mosca ha subito rallentamenti mentre gli agenti e le squadre di emergenza operavano per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui