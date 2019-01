Il caso delle scuole di Olbia non chiuse dopo il maltempo.

Il maltempo imperversa e gli studenti rimangono al freddo con le scuole praticamente sott’acqua. È questa la grave situazione in cui si ritrovano numerosi istituti scolastici di Olbia, fra cui l’istituto tecnico l’Attilio Deffenu di via Vicenza, i cui studenti hanno iniziato sui social una vera e propria battaglia contro il Comune e la Provincia di Sassari, da cui dipende la scuola superiore.

Corredato da una ricca documentazione video e fotografica, infatti, studenti e genitori si sono uniti in un appello per chiedere la chiusura delle scuole colpite dal maltempo delle scorse ore. Soprattutto perché la temperatura all’interno delle aule sarebbe ben al di sotto di quella prevista dalla normativa vigente e l’umidità è salita a livelli inaccettabili. Il tutto è stato completato dalla numerose infiltrazioni, segno di un edificio bisognoso d’interventi.

Ma non sono solamente gli studenti più grandi ad essere stati toccati dal problema del maltempo, ma anche quelli più piccini che frequentano via Vicenza. I genitori, mentre andavano a prendere i figli all’istituto comprensivo, la “nuova Maria Rocca“, si sono ritrovati davanti un vero e proprio lago di fronte alle porte della scuola. Qualcosa di inaccettabile per i genitori, che, indignati, hanno cercato di guadare l’acqua come potevano, scattando, nel frattempo, foto che sono diventate virali sui social e alimentando la polemica.

