I disagi del punto prelievi dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Altro giorno e altri disagi per il punto prelievi dell’ospedale San Giovanni di Dio a Olbia. Ripetendo una scena già vista, sono state rimandate a casa le persone che si sono presentate per effettuare il prelievo di sangue. Sono state garantite solo le urgenze.

Una situazione di disagio, che rischia di diventare cronica a causa della mancanza di personale. Non sono mancate come sempre le proteste, del tutto inutili negli effetti. Va ricordato che ogni giorno, al punto prelievi del San Giovanni di Dio, si presentano in media 120 pazienti.

