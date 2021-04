La manifestazione degli ambulanti a Olbia.

In queste ore si è svolto a Olbia un corteo organizzato dall’Ana (associazioni nazionale degli ambulanti UGL). Davanti al Municipio sono passati 70 furgoni. Tra i motivi della protesta è la decisione dell’amministrazione di non rinnovare le concessioni dei ponteggi di San Pantaleo.

La decisione del sindaco Settimo Nizzi è, invece, quella di mandare a bando i posteggi del mercato settimanale, con l’assegnazione di 40 posteggi del mercato del martedì e di 16 posteggi per il giovedì. Gli operatori sono scesi in piazza, chiedendo al primo cittadino di interloquire con i lavoratori, per fare un passo indietro nei confronti di una decisione che penalizza i diritti degli ambulanti del territorio.

Per le stesse ragioni, avevano diffidato il Comune e hanno promesso che continueranno a fare manifestazioni più dure per far valere i propri diritti. In piazza Elena di Gallura, di fronte al Municipio, erano presenti i sindacati di Ana UGL Sardegna per chiedere al primo cittadino di essere ascoltati. “Il sindaco di Olbia va contro una legge nazionale e si è opposto di riceverci – ha spiegato Pietro Giordo il consigliere regionale dell’associazione sindacale -, come Olbia anche Arzachena che si è allineata a questa assurda decisione, un caso unico in Italia. Manifesteremo ogni giorno e chiediamo al Prefetto di Sassari di convocare una riunione urgente col sindaco per annullare in autotutela la determina perché va contro le legge”.

