Case vendute a prezzi milionari, Costa Smeralda è la prima in Italia

Il report di Reopla.

La provincia di Sassari è la prima in Italia per compravendite di immobili tra i 5 e i 10 milioni di euro, trainata dai comuni di Olbia e Arzachena e dalla Costa Smeralda che si attesta anche come la zona con i valori immobiliari più alti, oscillanti tra i 18 e i 22 mila euro al metro quadro. È quanto rilevato da Reopla, società specializzata nei big data del settore immobiliare, e pubblicato dal Sole 24 Ore.

Tra il 2020 e il primo trimestre 2022, le compravendite oltre il milione di euro si sono concentrate soprattutto in 5 regioni, informa il report. Guida la Lombardia con 1.703 immobili (pari al 40,9% dei deal totali); seguono il Lazio (804 pari al 19,3%,) e la Toscana (588, il 14,1% del totale). Poi Campania (312 compravendite) e Sardegna (268).

Se nella classifica per regioni la Sardegna si colloca solo al quinto posto, la situazione cambia su base provinciale. Tra le province quella di Sassari ha registrato 244 compravendute milionarie, con la metà degli immobili (52,4%) ad Arzachena, nell’area di Porto Cervo. Sassari è la provincia che spicca per la percentuale più alta di compravendite tra i 5 e i 10 milioni di euro. La seconda vendita più costosa riguarda proprio una villa in Sardegna, ad Olbia, per 15,5 milioni di euro.