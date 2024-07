Olbia, la Marina di Tilibbas compie 10 anni

Al via la manifestazione sportiva.

C’è grande attesa alla Marina di Tilibbas, in uno dei quartieri storici di Olbia, per la manifestazione sportiva “Sia e voga”. Quest’anno la Marina di Tilibbas compie 10 anni. L’evento si terrà sabato 20 luglio, alle ore 17, sul porticciolo di via dei Lidi. Andrà in scena la sfida tra i chiattini terranovesi.

L’evento, organizzato dalla Marina di Tilibbas con il patrocinio del Comune di Olbia, sarà presentato dalla giornalista Antonella Brianda. Per la partecipazione alla manifestazione, sono aperte le iscrizioni per gli equipaggi presso il Bar Cumpai Giuanni in via dei Lidi. Sia e Voga è la sfida tra classici chiattini terranovesi: sono vere prove di velocità. Dopo la manifestazione sportiva verranno offerte le tradizionali cozze e bocconi di Olbia e seguirà l’intrattenimento da parte della famosa band olbiese i Jolly Rogger, a seguire djset.

Questi dieci laboriosi anni hanno visto la cooperativa crescere con grande successo. L’impegno da parte del presidente Antonio Biddau, del vice presidente Massimiliano Ortu e tutto il CDA si rinnova sabato prossimo. Tutto questo a testimoniare un’attenzione particolare da parte della cooperativa ai temi del territorio mai venuta meno in questi anni e che vogliono continui anche in futuro con la collaborazione di tanti amici ed aderenti sparsi ben oltre i confini della Marina di Tilibbas.

