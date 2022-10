Addio a Masina Deiana.

Dolore a Olbia per la scomparsa, all’età di soli 58 anni, di Tomasina Deiana. La donna, conosciuta come Masina, è deceduta il 3 ottobre scorso per una malattia.

Mamma e nonna esemplare, era molto stimata in città, così la ricordano i suoi conoscenti e amici, che la descrivono come una donna solare, tranquilla e discreta. “Era molto educata, non era una di quelle che amava i pettegolezzi ed era sempre un piacere incontrarla in giro e farsi due chiacchiere. Purtroppo ci eravamo perse di vista ma è una persona che mi rimarrà nel cuore”, racconta una sua amica di infanzia. Masina lascia due figli e un marito che si stringono nel dolore per la sua scomparsa.