Al Mater Olbia arriva un nuovo amministratore, ecco chi è

24 Settembre 2025

di Pietro Serra

Il nuovo amministratore dell’ospedale Mater Olbia.

Un nuovo capitolo si apre per il Mater Olbia Hospital di Olbia con la nomina di Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo a nuovo amministratore delegato. La struttura sanitaria, frutto della partnership tra Qatar Foundation Endowment e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, rafforza così la propria leadership nel panorama sanitario regionale e nazionale.

D’Incecco Bayard de Volo, già Chief Procurement and Services Officer della Fondazione Policlinico Gemelli, è avvocato con una consolidata esperienza trasversale in procurement sanitario, infrastrutturale e industriale, particolarmente competente nella gestione di processi complessi, ottimizzazione dei costi e negoziazione strategica. La sua nomina segue il recente rinnovo del Consiglio di Amministrazione, un passaggio che conferma la solidità dell’alleanza tra Qfe e Gemelli e il ruolo dell’ospedale come struttura affidabile, innovativa e sempre più integrata nel sistema sanitario.

Il nuovo Consiglio, presieduto da Rashid Fahad O.J. Al-Naimi, include anche lo Sceicco Hamad Abdulla J.A. Al-Thani, Faleh Mohammed Al-Nasr, Atehar Morad Mir, Ibrahim Jawar Al-Kuwari, Daniele Piacentini e Antonio Gasbarrini.

“Grazie all’eccellenza tecnologica e al valore delle risorse umane della struttura ospedaliera, intendiamo essere sempre più al servizio della popolazione locale e di tutti coloro che scelgono di affidarsi alle nostre cure”, ha dichiarato il nuovo amministratore delegato, sottolineando l’impegno a garantire sicurezza, qualità delle prestazioni e competitività nazionale, mantenendo la vocazione internazionale dell’ospedale. La fase di transizione sarà supportata dal General Manager Marcello Giannico.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI