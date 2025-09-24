Al Mater Olbia arriva un nuovo amministratore, ecco chi è

Il nuovo amministratore dell’ospedale Mater Olbia.

Un nuovo capitolo si apre per il Mater Olbia Hospital di Olbia con la nomina di Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo a nuovo amministratore delegato. La struttura sanitaria, frutto della partnership tra Qatar Foundation Endowment e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, rafforza così la propria leadership nel panorama sanitario regionale e nazionale.

D’Incecco Bayard de Volo, già Chief Procurement and Services Officer della Fondazione Policlinico Gemelli, è avvocato con una consolidata esperienza trasversale in procurement sanitario, infrastrutturale e industriale, particolarmente competente nella gestione di processi complessi, ottimizzazione dei costi e negoziazione strategica. La sua nomina segue il recente rinnovo del Consiglio di Amministrazione, un passaggio che conferma la solidità dell’alleanza tra Qfe e Gemelli e il ruolo dell’ospedale come struttura affidabile, innovativa e sempre più integrata nel sistema sanitario.

Il nuovo Consiglio, presieduto da Rashid Fahad O.J. Al-Naimi, include anche lo Sceicco Hamad Abdulla J.A. Al-Thani, Faleh Mohammed Al-Nasr, Atehar Morad Mir, Ibrahim Jawar Al-Kuwari, Daniele Piacentini e Antonio Gasbarrini.

“Grazie all’eccellenza tecnologica e al valore delle risorse umane della struttura ospedaliera, intendiamo essere sempre più al servizio della popolazione locale e di tutti coloro che scelgono di affidarsi alle nostre cure”, ha dichiarato il nuovo amministratore delegato, sottolineando l’impegno a garantire sicurezza, qualità delle prestazioni e competitività nazionale, mantenendo la vocazione internazionale dell’ospedale. La fase di transizione sarà supportata dal General Manager Marcello Giannico.

