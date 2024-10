ll Mater Olbia segue il tennis per l’Olbia Challenger

L’ospedale Mater Olbia ancora con il torneo Olbia Challenger.

Per il secondo anno consecutivo, il Mater Olbia Hospital si prepara a supportare il torneo di tennis Olbia Challenger in qualità di Health Partner ufficiale. Organizzato da MEF Tennis Events e giunto alla seconda edizione, il torneo ATP Challenger 125 si svolgerà dal 13 al 20 ottobre presso il Tennis Club Terranova di Olbia, dove si sfideranno atleti italiani e internazionali – da personalità come la testa di serie serba Dusan Lajovic (attuale numero 68 ATP), agli azzurri Stefano Napolitano e Andrea Vavassori, agli Under 18 Joao Fonseca e Martin Landaluce.

“Sono lieto che, anche quest’anno, l’organizzazione del Torneo ci abbia scelto come partner,” ha dichiarato Marcello Giannico, CEO del Mater Olbia. “Non soltanto manifestazioni sportive di questo tipo rappresentano uno strumento essenziale per la valorizzazione del tessuto economico e sociale del nostro territorio, come evidenziato anche dal Sindaco Nizzi e dalla sua Giunta alla conferenza stampa di lancio, ma si inquadrano appieno nella nostra visione di sviluppo sostenibile, che pone al centro il benessere delle persone.”

Proprio in quest’ottica, nel corso dell’anno passato il Mater Olbia Hospital ha promosso una serie di attività mirate a contribuire al “work-life balance” della propria comunità di dipendenti – dalla costruzione di un nuovo campo da Padel all’organizzazione di corsi di yoga – e si è reso promotore di eventi culturali e manifestazioni sportive promosse dalla città di Olbia.

“Come organizzatori di diversi tornei ogni anno, siamo entusiasti di concludere la stagione ad Olbia. Portare un nuovo torneo del circuito ATP Challenger Tour in Sardegna è un previlegio per noi” ha dichiarato Marcello Marchesini, CEO di MEF Tennis Events. “Per questo dobbiamo ringraziare, oltre alle istituzioni comunali e regionali, che fin da subito hanno compreso il valore dell’evento in termini di promozione del brand territoriale, anche realtà imprenditoriali come Mater, eccellenza del territorio, che supporta il torneo fornendo i servizi medici dedicati ai giocatori. La diretta televisiva su SupertennisTV sarà quest’anno il fiore all’occhiello per la massimizzazione della visibilità dei brand del territorio e delle aziende partner dell’evento.”

Il programma del torneo, che è stato presentato la scorsa settimana l’Aeroporto Olbia Costa Smeralda, alla presenza di istituzioni locali e regionali, con l’intervento in remoto del Presidente della FITP Angelo Binaghi e del capitano della Nazionale Filippo Volandri, prevede anche una serie di eventi collaterali dedicati ai bambini e all’intera cittadinanza.

Per tutta la durata del torneo, i medici del MOH saranno presenti a bordo campo per sostenere gli atleti e offrire loro una rapida assistenza.

