Maxi operazione su indicazione del questore, controlli nel centro di Olbia

In campo gli agenti del commissariato, la Polizia locale e la Guardia di finanza: il questore ordina controlli a tappeto nel centro di Olbia. Nelal rete è caduto uno spacciatore ed è atto scoperto un B&b abusivo. I controlli sono precise disposizioni del nuovo numero uno della polizia di Sassari, Filiberto Mastrapasqua. Lunedì è stato il turno di Olbia e la scorsa settimana un analogo servizio ha interessato il centro di Sassari. Le forze dell’ordine prima di tutto si sono concentrate su una casa di Olbia.

“L’abitazione in questione è nota agli Uffici operanti in quanto abituale dimora di un uomo olbiese – si legge in una nota -. Soggetto gravato da numerosi precedenti giudiziari, tant’è che nel recente passato, sono occorsi numerosi interventi da parte delle Forze dell’Ordine a causa delle continue intemperanze poste in essere dal predetto. Sul posto, oltre al proprietario sono risultati essere presenti anche tre individui di nazionalità straniera due dei quali irregolari con la documentazione relativa al soggiorno nel territorio nazionale”.

La perquisizione e la droga

“È stata eseguita una accurata perquisizione in esito alla quale, anche grazie al supporto fornito dalle unità cinofile appositamente fatte intervenire, è stata rinvenuta un quantitativo di sostanza stupefacente. È risultato inoltre che il proprietario dell’abitazione, espletava, in modo del tutto abusivo, l’attività di “b&b” posto che i cittadini stranieri trovati sul posto hanno ammesso di corrispondergli un canone inclusivo dell’utilizzo delle utenze acqua, gas ed energia elettrica – continua la polizia -. L’uomo è stato posto a disposizione dell’A.G. per la violazione delle responsabilità ascrittegli, mentre l’immobile è stato reso indisponibile perché tra l’altro, l’abitazione adibita ad “hotel”, presenta inoltre evidenti criticità sotto il profilo strutturale ed igienico-sanitario il che non esclude eventuali provvedimenti anche in tal senso.

Nell’ultimo giorno di settembre – oltre questa operazione – le forze dell’ordine hanno controllato automobilisti, passanti e pure negozi. Diverse le forme di controllo messe in atto per dare un segnale tangibile ai cittadini.

