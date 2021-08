Una decina di materassi abbandonati nel quartiere di San Simplicio

Ancora degrado nel quartiere San Simplicio.

“Svendita di materassi in via Duca D’Aosta, affrettatevi”. I residenti del quartiere di San Simplicio non hanno ancora perso l’ironia per descrivere la condizione di grave degrado tra le loro abitazioni.

Sono almeno 14 i materassi vecchi, buttati via accanto a una casa e spuntati dal nulla. Qualcuno, che ha deciso di disfarsene, sarebbe, probabilmente, venuto a scaricarli con un camion tra le abitazioni. Ogni giorno gli abitanti del rione continuano a documentare la presenza di immondizia, che molto spesso arriva quasi ai livelli di “creatività”.

Infatti, spesso, i residenti trovano di tutto, non solo sacchetti, poiché chi ha scambiato il quartiere come una discarica, non esita a gettarci qualsiasi cosa: dai frutti strani, a oggetti di ambulanti in vendita, alle cyclette, ai televisori, fino alle collezioni di scarpe.

(Visited 304 times, 305 visits today)