Operazione dei carabinieri di Olbia.

Maxi operazione dei carabinieri a Olbia, nelle zone tra via Barcellona e via Vittorio Veneto. I militari della compagnia di Olbia, stanno eseguendo un’attività di controllo straordinario del territorio condotta già dagli scorsi giorni. Servizi ad alto impatto, in un arco orario sensibile che hanno visto l’impiego, oltre ai militari della locale stazione carabinieri, anche gli elicotteri dell’Arma che hanno controllato i punti nevralgici del territorio.

La presenza contemporanea di numerose pattuglie dei carabinieri, le quali mediante soste e perlustrazioni ad alta visibilità hanno assicurato un’efficace attività deterrente nonché ha consentito una preziosa raccolta di informazioni, attualmente al vaglio dei militari dell’Arma, impegnati in una serrata attività investigativa finalizzata all’identificazione degli autori di numerosi furti consumati in diverse aree del territorio olbiese. La presenza dei carabinieri, oltre che svolgere un servizio di prevenzione e repressione dei reati, ha lo scopo di offrire ai cittadini un servizio per garantire sicurezza.

(Visited 1.669 times, 1.669 visits today)