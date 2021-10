Torna il pediatra a Olbia.

Circa 400 bambini di Olbia avranno di nuovo il pediatra di libera scelta. In settimana verrà dato l’incarico ad una dottoressa che lavora Buddusò, la quale prenderà in carico i bambini.

“Qualora ci fosse necessità viene in laboratorio da me – dichiara il sindaco Settimo Nizzi -, naturalmente senza pagare niente io cerco di mettermi a disposizione per visitare e fare le certificazioni che i nostri bambini e ragazzi hanno bisogno”.