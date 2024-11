Il mercantile Lira abbandonato da 5 anni, rischio ambientale a Olbia

La nave mercantile Lira abbandonata a Olbia.

La nave mercantile Lira, abbandonata nel dicembre 2019 dall’armatore turco, giace in completo degrado nel molo 1 bis del porto di Olbia da oltre cinque anni. La nave, lunga quasi 100 metri e con una stazza di 2.000 tonnellate, è diventata un problema ambientale e portuale.

Dopo essere stata lasciata in avaria davanti a Ustica, senza carburante e con l’equipaggio abbandonato, fu trainata in porto dai rimorchiatori di Olbia, evitando un disastro. Il Tribunale di Tempio ha messo all’asta la nave, mentre l’armatore non ha mai saldato il debito di mezzo milione di euro con l’Autorità portuale. Inoltre, la nave rischia di causare danni ambientali a causa della corrosione e infiltrazioni d’acqua.

