La pagina satirica sulla messa interrotta a Olbia.

La vicenda della messa interrotta per assembramenti a San Simplicio finisce sulla nota pagina satirica Commenti memorabili. La vicenda è stata raccontata dal quotidiano Nuova Sardegna e risale alla settimana scorsa, quando il parroco della Basilica San Simplicio di Olbia don Antonio ha dovuto interrompere la messa per assembramento, rischiando una multa da parte della polizia locale.

Il fatto ha scatenato ilarità sul web, diventando virale. La pagina Commenti memorabili 2.0 che conta più di 1milione di followers, ha ripreso la notizia della Nuova Sardegna titolata “La messa è finita siete in troppi”.

Il post di Commenti memorabili ha raggiunto in due ore più migliaia di reazioni e condivisioni, ricevendo una serie di battute da parte degli utenti, come “da don Tamponi a tamponi per tutti è stato un attimo!!”, “a calmare gli animi ci ha pensato Don Worrie”.

