Odori in tutto il quartiere.

Una puzza e un fetore insopportabile. È questo quanto hanno lamentato diversi cittadini del quartiere di zona Bandinu a Olbia. Un odore fortissimo che si sente da qualche giorno e reso ancora più forte dal caldo di queste giornate estivi.

Sembrerebbe che i miasmi provengano dall’acqua stagnante dietro via Roma, dove normalmente si vedono i fenicotteri. Oppure potrebbe provenire dalle fogne della zona. Sta di fatto che da via Roma bassa fino alla nuova sede della Guardia di Finanza, in via Montecatini, l’aria è irrespirabile. In questi giorni di caldo torrido convivere con gli odori dalla mattina presto non è piacevole.



(Visited 570 times, 570 visits today)