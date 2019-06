Gli arrestati dai carabinieri di Tempio nell’operazione.

L’autorità giudiziaria di Tempio ha concordato con la ricostruzione degli inquirenti, secondo cui il gruppo criminale ha agito secondo le logiche di un vero e proprio mercato articolato su una solida catena di distribuzione: dalla vendita all’ingrosso fino all’assuntore, passando dal venditore al dettaglio e da chi effettuava la consegna a domicilio.

Le ipotesi investigative, tradotte in richiesta di misura cautelare dalla procura della Repubblica di Tempio Pausania, sono state condivise dall’ufficio del Gip, che ha emesso il provvedimento restrittivo odierno con cui è stata disposta la custodia in carcere per i tempiesi S. A. M., 28enne già noto alle forze dell’ordine, S. F., 58enne già noto alle forze dell’ordine, P. D., 21 enne incensurato e per i cagliaritani M. M., 66enne incensurata, S. S., 27enne già noto alle forze dell’ordine, T. G., 23enne già noto alle forze dell’ordine e agli arresti domiciliari per i tempiesi C. D., 23enne già noto alle forze dell’ordine, M. D., 33enne già noto alle forze dell’ordine, S. M., 21enne già noto alle forze dell’ordine, B. A., 18enne incensurato e per la calanagianese M. L., 18enne incensurata.

Nel corso delle investigazioni sono stati eseguiti cinque arresti in flagranza di reato, deferiti cinque persone per detenzione di sostanza stupefancente ai fini di spaccio, sequestrati un chilo di hashish, 116 grammi di cocacina, un coltello, bilancini di precisione e identificati 3 consumatori di sostanze stupefacenti, segnalati alla prefettura di Sassari.

(Visited 339 times, 339 visits today)