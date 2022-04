Arrivano i fondi per Olbia.

Va avanti il progetto per il recupero del teatro Michelucci e del Musmat di Olbia, ubicate nel cuore dei quartieri Sacra Famiglia e Poltu Cuadu. Due rioni che necessitano di una rigenerazione sociale e che ora, grazie alla Regione, possono godere di nuova vita, grazie alle nuove risorse destinate al Comune.

L’ente ha approvato così il secondo atto aggiuntivo dell’accordo di programma “Investimento Territoriale Integrato del Comune di Olbia, Città solidale, sostenibile sicura” che, accelera la realizzazione di importanti interventi nei due immobili. Uno è il completamento dell’arena esterna e delle aree verdi del teatro Michelucci e l’altro riguarda l’ex Mattatoio MusMat.

Per quanto riguarda il teatro, l’azione già presente nell’ITI, attualmente in via di completamento, era finanziata con 1 milione e 610mila euro e passa quindi a 2 milioni e 810mila euro. L’atto aggiuntivo per l’ottimizzazione degli interventi dell’Iti è stato, infatti, approvato oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore Fasolino. Questo realizzerà presto le politiche di rigenerazione urbana e inclusione sociale.

Questa svolta decisiva potrebbe portare a realizzare presto i lavori. “Siamo impegnati in tutte quelle attività di rigenerazione dei tessuti urbani che favoriscono la trasformazione dei territori e – ha spiegato l’assessore regionale del Bilancio, Giuseppe Fasolino -, valorizzando gli spazi, contribuiscono a migliorare il contesto sociale e ambientale. Una necessità resa ancora più stringente dopo il Covid a cui diamo risposta con atti concreti”.

Risponde sempre all’obiettivo di realizzare tutte le azioni necessarie all’ottimizzazione della spesa degli interventi inseriti negli investimenti territoriali integrati anche la rimodulazione del piano finanziario per il recupero dell’ex mattatoio Musmat. Intervento inizialmente finanziato anche con fondi del bilancio comunale e ora anche con i soldi regionali all’interno del PO FESR 2014-2020 (il quadro finanziario prevedeva una prima fase finanziata con 1 milione e 932.568 euro a carico del PO FESR e una seconda fase finanziata dal Comune con 1 milione e 393.395).

L’azione consistente nella ri-funzionalizzazione di un immobile comunale in disuso, al fine di realizzare al suo interno attività di valorizzazione socio-culturale, artistica ed educativa, per rispondere all’assenza di spazi comuni idonei allo svolgimento delle attività. I nuovi spazi rigenerati del MusMat sono ora un centro musicale di eccellenza che ospita al suo interno gli allievi della scuola civica di musica e la storica banda Mibelli.