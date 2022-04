Aperte le iscrizioni a San Teodoro.

Aprono le iscrizioni per i corsi di golf riservati agli under 18 di San Teodoro. Lo comunica l’assessorato allo sport del Comune, in collaborazione con la ASD Golfaldia.

Le lezioni gratuite saranno tenute dal maestro della Federazione Italiana Golf, Roberto Pompei e dureranno 10 ore complessive. Il corso comincerà ad aprile e proseguirà nei mesi di maggio, ottobre, novembre. L’interesse verso questa disciplina nasce dalla grande lezione di vita che il golf dà ai giocatori, soprattutto ai più giovani. Questo perché, come ogni sport, insegna i valori come l’onestà e l’integrità, oltre che allo spirito sportivo. Aiuta i giovani a sviluppare anche l’autocontrollo e la cortesia, il rispetto nei confronti dell’avversario e dell’ambiente, e la disciplina.

L’obiettivo dei corsi gratuiti è quello di trasferire la passione per il golf ai ragazzi attraverso il divertimento. Per informazioni e per le iscrizioni si può contattare ASD Golfalandia: Direttore sportivo e Maestro Fig, Roberto Pompei (3313960426).