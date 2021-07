I diplomati a Olbia.

Una sfilza di promossi a pieni voti al Panedda di Olbia. Nell’istituto a indirizzo turistico i diplomati con il 100 sono ben 19 e molti di questi sono ragazze.

Si tratta di Melissa Canu, Sara Caocci, Alessia Piccinnu, Martina Masu, Aurora Balla, Ludovica Comiti, Ludovica Mazzuchelli, Jessica Molino, Laura Muntoni, Letizia Muzzu, Carlotta Sireus, Michela Mazza, Gloria Piras, Anna Soddu, Karina Borysenko, Radu Jurcut, Michael Tedde, Claudia Carroni, Mauro Savinni.

A commentare con soddisfazione il traguardo raggiunto dagli studenti è la vice preside dell’istituto Raffaella Stelletti. “Siamo molto contenti – ha commentato -, sono anche tanti gli studenti e le studentesse che hanno comunque raggiunto votazioni alte, oltre il novanta, e siamo soddisfatti per questo. Sopratutto perché è stato un anno difficile con la Dad e alcuni studenti covid e nonostante ciò c’è stata una grande applicazione da parte dei nostri ragazzi, perché si sa che la Dad ha comportato maggior impegno, sia perché non è facile garantire la presenza o perché è facile saltare le lezioni. Ma questo con le quinte non è successo, perché hanno seguito le lezioni e hanno studiato”.

