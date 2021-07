L’inaugurazione a Padru.

E’ stata inaugurata questa mattina la nuova passerella pedonale su Rio Traina a Padru. Presenti il sindaco di Padru Antonello Idini, l’ex primo cittadino Antonio Satta e le Autorità civili e militari.

L’opera pubblica è stata interamente finanziata e realizzata dalla Zona Omogenea di Olbia-Tempio. Rientra in un programma adottato dalla Provincia di messa in sicurezza e sistemazione della viabilità urbana in Comune di Padru. Il costo dell’opera è stato di 180.000 euro.

L’intervento è stato seguito dalla struttura tecnica della Zona Omogena di Olbia Tempio dell’ingegner Pasquale Russo mentre il progetto è stato realizzato dall’ingegner Guido Murrighile. Inoltre sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori di bitumazione delle arterie stradali provinciali che attraversano Padru

(Visited 97 times, 110 visits today)